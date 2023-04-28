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حماية محفوظات الاستعراض الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:42:27

هل سئمت من سرعة الإنترنت البطيئة أثناء تصفحك للويب؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



يعمل برنامجنا القوي على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح بالتصفح والتدفق والتنزيل بسلاسة. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير المحبط.



لكن ماذا عن خصوصيتك؟ نحن نتفهم أهمية الحفاظ على خصوصية سجل التصفح الخاص بك. لهذا السبب يقوم isharkVPN Accelerator بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعله في مأمن من أي شخص قد يحاول الوصول إليه.



إذن من يمكنه رؤية سجل التصفح الخاص بك؟ مع isharkVPN Accelerator ، الإجابة بسيطة: لا أحد. تضمن تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت مخفيًا عن أعين المتطفلين ، حتى تتمكن من تصفح الويب براحة بال.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة ومخاوف الخصوصية تعيقك بعد الآن. جرب isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتصفح أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يمكنه رؤية سجل التصفح الخاص بك ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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