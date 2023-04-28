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حماية تاريخ الإنترنت الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:42:49

هل أنت قلق بشأن من يمكنه رؤية سجل الإنترنت الخاص بك؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت دون التضحية بسرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الويب براحة البال مع العلم أن نشاطك على الإنترنت محمي بواسطة تشفير من الدرجة العسكرية. هذا يعني أنه حتى إذا كان شخص ما يتطفل على حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، فلن يتمكن من رؤية ما تفعله عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - تساعد أداة تسريع isharkVPN أيضًا في تسريع اتصالك بالإنترنت من خلال تحسين حركة مرور البيانات الخاصة بك. هذا يعني أنك لن تضطر إلى التضحية بالسرعة من أجل الأمان - يمكنك الحصول على كليهما!



يمكن لأي شخص الاستفادة من استخدام مسرع isharkVPN ، ولكنه مفيد بشكل خاص للأشخاص المهتمين بخصوصياتهم عبر الإنترنت. وهذا يشمل أولئك الذين يتعاملون مع المعلومات الحساسة ، مثل الصحفيين أو المحامين ، وكذلك أي شخص يريد الحفاظ على معلوماته الشخصية في مأمن من مجرمي الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في تصفح الويب بثقة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك رؤية سجل الإنترنت الخاص بك ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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