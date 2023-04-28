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حافظ على سجل البحث الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:43:11

إذا كنت قلقًا بشأن من يمكنه رؤية سجل البحث الخاص بك على الإنترنت ، فأنت بحاجة إلى التحقق من isharkVPN! لا يقتصر دور isharkVPN على حماية خصوصيتك على الإنترنت والحفاظ على أمان سجل البحث الخاص بك ، ولكنه يتضمن أيضًا مسرعًا يمكنه تسريع اتصالك بالإنترنت.



كثير من الناس غير مدركين للمخاطر المرتبطة بتصفح الإنترنت دون أي حماية. يمكن للقراصنة ومجرمي الإنترنت الوصول بسهولة إلى بياناتك الشخصية ، بما في ذلك سجل التصفح الخاص بك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى سرقة الهوية والاحتيال المالي وعواقب وخيمة أخرى.



مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت خاصة ومشفرة تمامًا. لا أحد ، ولا حتى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك ، يمكنه رؤية سجل البحث الخاص بك أو تتبع تحركاتك على الإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر isharkVPN أيضًا مسرعًا يمكنه تسريع اتصالك بالإنترنت. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تقوم ببث الأفلام أو تشغيل الألعاب عبر الإنترنت أو تنزيل ملفات كبيرة. يمكن لميزة التسريع تحسين سرعة الإنترنت وتقليل زمن الوصول ، حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر سلاسة.



سواء كنت مهتمًا بالخصوصية عبر الإنترنت أو ترغب ببساطة في تحسين اتصالك بالإنترنت ، فإن isharkVPN يوفر لك الحماية. اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بمزايا الخصوصية على الإنترنت وسرعات الإنترنت الأسرع.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يمكنه رؤية سجل البحث الخاص بك ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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