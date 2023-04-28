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جرب الإنترنت بسرعة البرق مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 03:43:41

تقديم مسرّع iSharkVPN الثوري - الحل النهائي لحيادية الشبكة!



في عالم اليوم سريع الخطى ، أصبح وجود اتصال إنترنت آمن ومستقر أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك ، مع وجود العديد من مزودي خدمة الإنترنت (ISP) الذين يقدمون أنواعًا مختلفة من الخطط ، فمن السهل أن تضيع في بحر الخيارات.



لحسن الحظ ، iSharkVPN Accelerator هنا لمساعدتك. تم تصميم هذه التقنية المبتكرة لتحسين سرعة الاتصال بالإنترنت وتقديم تجربة سلسة للمستخدمين. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بالبث والتنزيل والتصفح بسرعة دون أي انقطاع أو تخزين مؤقت.



ولكن ما هي حيادية الشبكة بالضبط ، وكيف تساعد iSharkVPN Accelerator في دعمها؟ حيادية الشبكة هو المفهوم القائل بأنه يجب التعامل مع جميع حركة المرور على الإنترنت على قدم المساواة ، دون أي تمييز أو تفضيل لمواقع أو خدمات معينة. بمعنى آخر ، لا ينبغي السماح لمزودي خدمة الإنترنت بإبطاء أو تسريع مواقع ويب معينة بناءً على اهتماماتهم الخاصة.



مصطلح "حيادية الشبكة" كان أول من صاغه الباحث القانوني تيم وو في عام 2003. ومنذ ذلك الحين ، أصبح هذا الموضوع محل نقاش كبير ، حيث جادل الكثير بأنه ضروري للحفاظ على إنترنت عادل ومفتوح.



هذا هو المكان الذي يأتي فيه iSharkVPN Accelerator. من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت ومنع أي تدخل من مزودي خدمة الإنترنت ، تضمن تقنيتنا أنه يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب أو خدمة دون أي تمييز. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بإنترنت محايد ومفتوح حقًا ، خالٍ من أي قيود أو تحيزات.



لذلك إذا كنت ممن يقدرون حرية الإنترنت ويريدون دعم حيادية الشبكة ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لك. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من صاغ مصطلح حيادية الشبكة ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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