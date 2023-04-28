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حافظ على أمانك وأمانك في أي مكان مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 03:45:02

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ، خاصةً عندما تكون أثناء التنقل وتعتمد على نقاط اتصال Wi-Fi العامة؟ هل تجد نفسك تبحث باستمرار عن "من لديه خدمة الواي فاي المجانية بالقرب مني" فقط للحصول على اتصال موثوق؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة أينما كنت ومتى احتجت إليها. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك لضمان حصولك على أسرع السرعات الممكنة ، حتى عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة. ومن خلال شبكتنا العالمية من الخوادم ، يمكنك الاتصال بالإنترنت من أي مكان في العالم بسهولة.



ولكن هذا ليس كل شيء - توفر isharkVPN أيضًا أقصى درجات الأمان وحماية الخصوصية على الإنترنت. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، بحيث يمكنك التصفح والدفق والتنزيل براحة بال تامة. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



لذلك في المرة القادمة التي تبحث فيها عن "من لديه خدمة Wi-Fi مجانية بالقرب مني" ، تذكر أنه مع مسرع isharkVPN ، لن تضطر إلى تسوية السرعات البطيئة أو المساومة على أمنك على الإنترنت. اشترك اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وحماية كاملة للخصوصية عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من لديه خدمة wifi مجانية بالقرب مني ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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