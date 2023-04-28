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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:45:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت اللامتناهي؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! تسمح لك تقنيتنا المتطورة بالتصفح والدفق والتنزيل بسرعات فائقة ، وكل ذلك مع الحفاظ على اتصال الإنترنت الخاص بك آمنًا وآمنًا.



لكن هذا ليس كل شيء. في iSharkVPN ، نتفهم أهمية حماية معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت. لهذا السبب نقدم خدمة البريد الإلكتروني المتاحة الأكثر أمانًا ، مما يضمن أمان رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات الخاصة بك من أعين المتطفلين.



مع iSharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن نشاطك على الإنترنت ومعلوماتك الشخصية محمية. فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN Accelerator وخدمة البريد الإلكتروني الآمنة اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من لديه أكثر بريد إلكتروني أمانًا ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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