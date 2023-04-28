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حماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:45:30

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء تصفح الويب؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت والحفاظ على سرية هويتك أثناء تصفح الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع المزايا الإضافية للشبكة الافتراضية الخاصة. قل وداعًا للتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو والتنزيلات البطيئة ، ومرحبًا بالتصفح والتدفق السلس.



لا يوفر مسرع isharkVPN إنترنت سريعًا فحسب ، بل يوفر أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى. مع تشفير 256 بت ، فإن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم isharkVPN سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يعني عدم تخزين أي من بياناتك الشخصية أو محفوظات الاستعراض.



ولكن انتظر هناك المزيد! يوفر مسرع IsharkVPN أيضًا القدرة على تغيير عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل على مواقع الويب تتبع موقعك أو نشاطك عبر الإنترنت. وإذا تساءلت يومًا "من هو عنوان IP هذا؟" ، فقد وفرت لك isharkVPN. مع القدرة على الاختيار من بين أكثر من 1000 خادم في أكثر من 100 موقع حول العالم ، يمكنك فعليًا الظهور في أي مكان تريده.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بمزيج مثالي من السرعة والأمان والخصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من هو عنوان IP هذا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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