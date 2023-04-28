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ابق آمنًا ومجهول الهوية مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:45:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث مقاطع الفيديو المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس دون أي انقطاع. بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزات الأمان المتقدمة ، يمكنك تصفح الويب بشكل آمن ومجهول.



لكن هذا ليس كل شيء - يساعدك مسرع isharkVPN أيضًا في تحديد المتصلين المجهولين وحظرهم. لا مزيد من المسوقين عبر الهاتف المزعجين أو مكالمات البريد العشوائي التي تعطل يومك. ما عليك سوى تمكين ميزة المتصل المجهول والاستمتاع براحة البال مع العلم أن المكالمات غير المرغوب فيها لن تزعجك.



فلماذا تنتظر؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت عالية ومكالمات خالية من المتاعب. تجربة الإنترنت الخاصة بك لن تكون هي نفسها مرة أخرى!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من هو متصل مجهول ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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