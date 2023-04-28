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عزز اتصال VPN الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:48:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. توفر خدمة VPN القوية هذه سرعات إنترنت متسارعة ونطاق ترددي غير محدود وإمكانية الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من جميع أنحاء العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر برنامج isharkVPN أيضًا ميزات أمان فائقة لحماية نشاطك على الإنترنت وخصوصيتك. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن لأن بيانات التصفح الخاصة بك آمنة ومأمونة.



فائدة أخرى من مسرع isharkVPN هي قدرته على تجاوز الرقابة الحكومية وقيود مزود خدمة الإنترنت ، مما يسمح لك بالوصول إلى المحتوى الذي تريده ، عندما تريد ذلك. من خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 100 دولة ، يمكنك الاتصال بالإنترنت من أي مكان في العالم تقريبًا.



وعندما يتعلق الأمر بمزودي نظام أسماء النطاقات ، فإن برنامج تسريع isharkVPN يغطيك. يمكنك استخدام مزود DNS الخاص بك أو الاختيار من قائمة مزودي الخدمة الموثوق بهم الموصى بهم من قبل مسرع isharkVPN.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد إلى المحتوى يعيقك بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الحرية الحقيقية للإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من هو مزود نظام أسماء النطاقات الخاص بي ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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