التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator ومن هو DNS الخاص بي

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator ومن هو DNS الخاص بي

ishark blog article

2023-04-28 03:48:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث برامجك المفضلة؟ هل تشعر أن أمنك على الإنترنت وخصوصيتك معرضان للخطر؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN ومن هو DNS الخاص بي.



تسريع iSharkVPN هو تقنية متطورة تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على سرعات فائقة ، مما يتيح لك الاستمتاع بالتدفق والتصفح السلس دون أي انقطاع. مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بتجارب الإنترنت السلسة وغير المنقطعة.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فحسب - إنه يتعلق أيضًا بالأمان. يقوم مسرع iSharkVPN بتشفير بياناتك على الإنترنت وحماية خصوصيتك من أعين المتطفلين. لا داعي للقلق بشأن المتسللين أو التهديدات عبر الإنترنت. ابق آمنًا مع مسرع iSharkVPN.



وإذا كنت تتساءل من يتتبع أنشطتك عبر الإنترنت ، فإن Who is my DNS هو الحل الأمثل لك. تتيح لك هذه الأداة المجانية عبر الإنترنت التحقق من إعدادات DNS الخاصة بك ومعرفة من يراقب استخدامك للإنترنت. باستخدام Who is my DNS ، يمكنك التحكم في خصوصيتك على الإنترنت واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أنشطة الإنترنت الخاصة بك.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرّع iSharkVPN ومن هو DNS الخاص بي اليوم واستمتع بتصفح إنترنت سريع وآمن وخاص. قل وداعًا للسرعات البطيئة والتخزين المؤقت والتهديدات عبر الإنترنت ، ومرحبًا بالبث السلس والتصفح باستخدام مسرع iSharkVPN ومن هو DNS الخاص بي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من هو نظام أسماء النطاقات الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN