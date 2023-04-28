التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:49:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين سرعة الإنترنت لديك وتقليل زمن الوصول ، مما يضمن لك تجربة سلسة عبر الإنترنت.



ولكن كيف تعرف ما إذا كان برنامج تسريع isharkVPN متوافقًا مع مزود الإنترنت الخاص بك؟ ما عليك سوى إدخال عنوانك وسنطابقك بأفضل حزمة تناسب احتياجاتك. سواء كنت تستخدم Comcast أو AT&T أو أي مزود إنترنت رئيسي آخر ، فإن مسرع isharkVPN يعمل على تحسين اتصالك.



بالإضافة إلى تحسين سرعة الإنترنت لديك ، يوفر مسرع isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى. يحمي التشفير المتطور لدينا نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين ، مما يضمن خصوصيتك أثناء تصفح الويب.



فلماذا تستقر على اتصال إنترنت بطيء بينما يمكنك الحصول على سرعات فائقة مع مسرع isharkVPN؟ جرب خدمتنا اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من هو مزود الإنترنت الخاص بي عن طريق العنوان ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN