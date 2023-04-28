التدوين > قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 03:51:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع والمنصات؟ هل تقلق باستمرار بشأن من يتجسس على نشاطك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب والمنصات ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومقاطع الفيديو المتأخرة ومرحبًا بسلاسة البث والتصفح.



ولكن هذا ليس كل شيء - يحمي مسرع isharkVPN أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت من خلال تشفير اتصالك بالإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك. هذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت ، ولا حتى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.



إذن من يتجسس عليك؟ يمكن أن يكون أي شخص - من المتسللين الذين يحاولون سرقة معلوماتك الشخصية إلى الشركات التي تحاول جمع البيانات حول عادات التصفح الخاصة بك. ولكن مع مسرع isharkVPN ، يمكنك استعادة السيطرة على خصوصيتك على الإنترنت وتصفح الإنترنت براحة البال.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمراقبة عبر الإنترنت تعيقك. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بالحرية والأمان المطلقين على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يتجسس علي ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN