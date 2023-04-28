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قم بتأمين اتصالك عبر الإنترنت مع iSharkVPN وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-04-28 03:53:18

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت الطويلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تسمح تقنيتنا المتقدمة بسرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل البث والتنزيل أمرًا في غاية السهولة. قل وداعًا لأوقات التأخر المحبطة ومرحبًا بالتصفح السلس باستخدام مسرعنا.



ولكن هل الإنترنت السريع كافٍ لضمان أمنك على الإنترنت؟ بالطبع لا. لهذا السبب نقدم أيضًا أفضل خدمات VPN لحماية بياناتك وخصوصيتك أثناء الاتصال بالإنترنت. مع isharkVPN ، يتم تشفير اتصالك بالإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك عن أعين المتطفلين. حافظ على معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة من خلال خدمات VPN الموثوقة لدينا.



بالحديث عن الأمان ، هل تساءلت يومًا عن موفر خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من ProtonMail. تقدم هذه الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها تشفيرًا شاملاً لجميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة ، مما يعني أن المرسل والمستقبل فقط يمكنه الوصول إلى محتوى البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك ، لا يقوم ProtonMail بجمع أو بيع بيانات المستخدم ، مما يضمن الخصوصية الكاملة لمستخدميه.



لا تساوم على أمانك وخصوصيتك على الإنترنت. اختر مسرع isharkVPN و ProtonMail للحصول على أفضل حماية متاحة. اشترك اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي بأعلى مستويات الأمان عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ، من هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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