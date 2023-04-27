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التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:09:10
هل تبحث عن مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا وخدمة VPN موثوقة توفر سرعات فائقة؟ لا تنظر إلى أبعد من خدمة تسريع iSharkVPN.

مع مسرع iSharkVPN ، ستستمتع بتجربة تصفح أسرع وأكثر انسيابية ، مع تقليل زمن الوصول وزيادة النطاق الترددي. سواء كنت تعمل من المنزل أو تبث برامجك المفضلة أو تتصفح الويب فقط ، يمكن أن يساعدك مسرع iSharkVPN في تحقيق أقصى استفادة من اتصالك بالإنترنت.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا ميزات أمان عالية المستوى ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ومفتاح القفل للحفاظ على سلامتك حتى في حالة انقطاع الاتصال. من خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 50 دولة حول العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا وتصفح الويب بإخفاء كامل للهوية.

عندما يتعلق الأمر بموفري البريد الإلكتروني ، فإن الأمان هو المفتاح - ولهذا السبب توصي iSharkVPN باستخدام ProtonMail باعتباره أكثر مزودي البريد الإلكتروني أمانًا. يقع مقر ProtonMail في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم ، وتستخدم التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على أمان رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ProtonMail مجاني للاستخدام ، مما يجعله في متناول كل من يقدر الخصوصية والأمان.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في خدمة تسريع iSharkVPN اليوم وابدأ التصفح بشكل أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى. وإذا كنت تبحث عن مزود بريد إلكتروني آمن ، فابحث عن ProtonMail.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك من هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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