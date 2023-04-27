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ابق آمنًا على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وحدد المتصلين غير المعروفين

ishark blog article

2023-04-27 17:09:40

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لجميع احتياجاتك الأمنية على الإنترنت!



هل سئمت من القلق المستمر بشأن سرقة الهوية عبر الإنترنت والمتسللين والمتصلين المجهولين؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator ، الحل النهائي لجميع احتياجاتك الأمنية على الإنترنت.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة. تضمن تقنيتنا الحديثة أن يتم تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يحمي معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين. علاوة على ذلك ، يتيح لك برنامج VPN الخاص بنا تجاوز سياسات الإنترنت المقيدة والوصول إلى أي موقع ويب أو تطبيق من أي مكان في العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء - تعمل ميزة Accelerator الخاصة بنا على تحسين سرعات الإنترنت لديك ، مع التأكد من أنك تستمتع بأسرع اتصال ممكن. سواء كنت تبث برنامجك التلفزيوني المفضل أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت أو تتصفح الويب فقط ، فإن مسرع VPN الخاص بنا يضمن لك أن تكون تجربتك سلسة ودون انقطاع.



بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل برنامجنا على ميزة حظر المكالمات الفريدة ، المصممة لمساعدتك في تحديد المتصلين غير المعروفين وحظرهم. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يتلقون مكالمات متكررة غير مرغوب فيها أو قلقون بشأن المسوقين عبر الهاتف.



في الختام ، iSharkVPN Accelerator هو الأداة المثلى لأي شخص مهتم بالأمان والخصوصية على الإنترنت. من خلال تقنيتنا المتطورة وسرعات الاتصال السريعة وميزة حظر المكالمات الفريدة ، يمكنك الاستمتاع بتجربة خالية من القلق عبر الإنترنت. جربه اليوم واكتشف بنفسك لماذا يعد iSharkVPN Accelerator أفضل VPN في السوق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من غير معروف المتصل ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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