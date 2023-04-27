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عزز سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator - أحد منتجات Kaspersky

ishark blog article

2023-04-27 17:11:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تم تصميم تقنيتنا المبتكرة لتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر سرعات فائقة وتجارب تدفق سلسة.



ولكن ما الذي يميز isharkVPN عن مزودي VPN الآخرين؟ شراكتنا مع شركة Kaspersky ، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني في العالم. بفضل خبرة Kaspersky في الحفاظ على أمان نشاطك عبر الإنترنت ، يمكنك الوثوق في أن اتصالك بالإنترنت ومعلوماتك الشخصية في أيدٍ أمينة مع isharkVPN.



لا توفر isharkVPN سرعة وأمان من الدرجة الأولى فحسب ، بل تتيح خدمتنا أيضًا للمستخدمين الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. قل وداعًا للإحباط الناتج عن حظر مواقع الويب المفضلة لديك ومرحبًا بعالم من الاحتمالات غير المحدودة على الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر قوة اتصال إنترنت آمن وسريع البرق. ومع سمعة Kaspersky للتميز وراءنا ، يمكنك أن تثق في أنك تحصل على الأفضل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يملك kaspersky الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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