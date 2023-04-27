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أطلق العنان لإمكانياتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:12:15

نقدم iSharkVPN Accelerator: القدرة على البث والتصفح بشكل أسرع من أي وقت مضى!



إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الذي كنت تبحث عنه! مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وتجارب بث سلسة ، حتى أثناء استخدام تطبيقات ذات عرض نطاق ترددي ثقيل مثل Netflix و Hulu و Amazon Prime Video.



يستخدم iSharkVPN Accelerator تقنية متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يعني أنه يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بسرعات البرق. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام ، يمكنك الاتصال بشبكتنا بنقرة واحدة فقط ، والاستمتاع بنطاق ترددي غير محدود وتبديل للخادم.



لكن لا تكتفي بكلامنا فقط - فقد تم اختبار iSharkVPN Accelerator بدقة وثبت أنه يوفر سرعات بث أسرع بنسبة تصل إلى 50٪ من المنافسين مثل IPVanish ، مما يجعله أسرع VPN في السوق!



وبالحديث عن IPVanish ، هل تعلم أنها مملوكة بالفعل لشركة J2 Global؟ هذا صحيح - J2 Global ، شركة متخصصة في حلول الأعمال والتسويق عبر الإنترنت ، هي الشركة الأم لـ IPVanish. لذا ، إذا كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة (VPN) مخصصة حقًا لتوفير أعلى مستويات الأمان والخصوصية والأداء عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الطريق الأفضل.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر قوة سرعات الإنترنت الفائقة وبث سلس وخالٍ من المخزن المؤقت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يملك ipvanish ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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