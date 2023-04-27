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اختبر سرعات البرق مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:12:37

تقديم iSharkVPN Accelerator - الحل النهائي لتصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث المحتوى المفضل لديك؟ هل تقلق بشأن تعرض أمنك على الإنترنت وخصوصيتك للاختراق من قبل المتسللين ومجرمي الإنترنت؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الذي كنت تنتظره.



iSharkVPN Accelerator هو أحدث إضافة إلى عائلة iSharkVPN ، المملوكة لشركة Tefincom & Co.، SA - نفس الشركة التي تمتلك NordVPN. هذا يعني أنه يمكنك الوثوق في iSharkVPN Accelerator لتقديم نفس مستوى الجودة والموثوقية مثل NordVPN ، والتي تعد واحدة من أكثر خدمات VPN شهرة في جميع أنحاء العالم.



ولكن ما يميز iSharkVPN Accelerator عن خدمات VPN الأخرى هو تقنيته الفريدة التي لا تقوم فقط بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت بل تعمل أيضًا على تحسينها للحصول على سرعات أعلى. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع ببث المحتوى المفضل لديك دون أي تخزين مؤقت أو تأخير ، حتى بجودة عالية الدقة.



يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا مجموعة من ميزات الأمان لحماية خصوصيتك على الإنترنت ، مثل سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ومفتاح القفل التلقائي وحماية تسرب DNS. هذا يعني أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا ، حتى إذا انقطع اتصالك فجأة.



علاوة على ذلك ، iSharkVPN Accelerator سهل الاستخدام ومتوفر على أجهزة متعددة ، بما في ذلك Windows و macOS و iOS و Android والمزيد. يمكنك أيضًا توصيل ما يصل إلى 10 أجهزة في وقت واحد ، مما يجعلها مثالية للعائلات أو الشركات الصغيرة.



باختصار ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN سريعة وموثوقة وآمنة ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لك. بفضل تقنيتها الفريدة وبدعم من نفس الشركة التي تمتلك NordVPN ، يمكنك الوثوق في iSharkVPN Accelerator لتقديم أفضل تجربة VPN ممكنة. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يمتلك nord vpn الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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