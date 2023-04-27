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عزز تجربة التصفح الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:13:30

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وغير الموثوق بها؟ هل تريد تصفح الويب بشكل أسرع وأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة ، حتى في أوقات ذروة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك ، تضيف خدمة VPN الخاصة بنا طبقة إضافية من الأمان للحفاظ على أمان بياناتك أثناء التصفح.



ولكن هذا ليس كل شيء - تم دمج مسرع isharkVPN الآن مع Wave Browser ، المتصفح الشهير المملوك لمطوري XDA. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بمزايا كل من تقنية التسريع والميزات المتطورة الخاصة بـ Wave Browser في حزمة واحدة مريحة.



يتميز Wave Browser بسرعات تصفح فائقة السرعة ، وتصفح مبوب ، ووضع ملء الشاشة الغامر ، مما يجعله الرفيق المثالي لمسرع isharkVPN. ومع امتلاك كلتا الخدمتين لنفس الشركة الموثوقة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن تجربتك عبر الإنترنت ستكون سلسة وآمنة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN وقم بتنزيل Wave Browser اليوم للحصول على تجربة تصفح مثالية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لمن يمتلك متصفح wave التمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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