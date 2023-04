التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

2023-04-27 17:14:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات البطيئة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! يعمل هذا البرنامج المبتكر على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات فائقة واتصال موثوق. لا تدع السرعات البطيئة تمنعك من بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو العمل عن بُعد. مع iSharkVPN Accelerator ، ستختبر الإنترنت بشكل لم يسبق له مثيل.



ولكن هذا ليس كل شيء - يتم تقديم iSharkVPN Accelerator إليك من قبل نفس الفريق وراء VPN Unlimited. هذا صحيح ، تمتلك KeepSolid Inc. كلاً من iSharkVPN و VPN Unlimited ، وهما من أكثر الأسماء الموثوقة في خدمات VPN. مع أكثر من 10 ملايين عميل حول العالم ، تمتلك KeepSolid Inc. سجل حافل في تقديم خدمات إنترنت آمنة وموثوقة.



إذن ما الذي يميز iSharkVPN Accelerator عن خدمات VPN الأخرى؟ أولاً ، إنه مصمم خصيصًا لتحسين سرعات الإنترنت. قد تبطئ شبكات VPN الأخرى اتصالك بسبب بروتوكولات التشفير أو التحميل الزائد للخادم ، ولكن iSharkVPN Accelerator مُحسَّن للسرعة. بالإضافة إلى ذلك ، فهو سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع أنظمة التشغيل الرئيسية.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة - جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك. ومع KeepSolid Inc. خلف كل من iSharkVPN و VPN Unlimited ، يمكنك الوثوق في أن اتصالك بالإنترنت سيكون دائمًا آمنًا وموثوقًا به.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يمتلك vpn غير محدود ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

