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قم بتأمين هويتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:15:14

هل تبحث عن طريقة أسرع وأكثر أمانًا لتصفح الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



iSharkVPN Accelerator هي تقنية متطورة يمكنها تسريع اتصالك بالإنترنت وتحسين أمنك على الإنترنت. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الويب بسرعات فائقة وبث مقاطع الفيديو دون تخزين مؤقت وتنزيل الملفات في ثوانٍ.



ولكن ليست السرعة فقط هي ما يميز iSharkVPN Accelerator عن المنافسة. تقوم هذه الأداة القوية أيضًا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، وحماية هويتك وبياناتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. سواء كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة أو شبكتك المنزلية ، فإن iSharkVPN Accelerator يحافظ على أمان وسلامة أنشطتك عبر الإنترنت.



وإذا كنت قلقًا بشأن أمان حسابك على Google ، فيمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator في ذلك أيضًا. يعد تغيير كلمة مرور Google بانتظام جزءًا مهمًا من الحفاظ على أمان حسابك ، ويسهل iSharkVPN Accelerator القيام بذلك. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك واتباع التعليمات لتغيير كلمة المرور الخاصة بك.



لذلك إذا كنت ترغب في الارتقاء بتصفح الإنترنت إلى المستوى التالي والحفاظ على أمان أنشطتك عبر الإنترنت ، فجرّب iSharkVPN Accelerator اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تغيير كلمة مرور google والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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