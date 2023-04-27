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حماية خصوصيتك مع iSharkVPN Accelerator و DuckDuckGo

ishark blog article

2023-04-27 17:15:21

إذا كنت مهتمًا بالخصوصية وكنت تستخدم DuckDuckGo بشكل متكرر كمحرك البحث المفضل لديك ، فلدينا أخبار رائعة لك! مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من عمليات البحث DuckDuckGo دون المساس بخصوصيتك.



DuckDuckGo هو محرك بحث شائع يعطي الأولوية لخصوصية المستخدم ولا يتتبع نشاطك عبر الإنترنت. ومع ذلك ، قد يستغرق تحميل الصفحات وقتًا أطول في بعض الأحيان مقارنة بمحركات البحث الأخرى نظرًا لنهجها الذي يركز على الخصوصية.



هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرّع iSharkVPN. باستخدام iSharkVPN ، يمكنك تحسين تجربة بحث DuckDuckGo عن طريق تسريع وقت تحميل الصفحات. بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل على طبقة إضافية من الأمان مع تشفير من الدرجة العسكرية من iSharkVPN ، مما يحمي نشاطك عبر الإنترنت من المتسللين والمتطفلين المحتملين.



من يستخدم DuckDuckGo؟ أي شخص يقدر الخصوصية ويريد السيطرة على بصمته على الإنترنت. إنه خيار رائع لأولئك الذين سئموا من تعقب شركات التكنولوجيا الكبرى ويبحثون عن طريقة أكثر أمانًا للبحث في الويب.



لذلك إذا كنت من محبي DuckDuckGo ، فقم بتحسين تجربتك مع مسرع iSharkVPN. جربه اليوم واستمتع بعمليات بحث أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يستخدم duckduckgo الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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