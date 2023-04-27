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عزز الأمان والخصوصية عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 17:15:44

هل تبحث عن خدمة VPN تمنحك سرعة إنترنت فائقة السرعة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator. مع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح الويب وبث مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات بسرعات فائقة دون التضحية بالخصوصية والأمان عبر الإنترنت.



يستخدم iSharkVPN Accelerator أحدث التقنيات لتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر لك أسرع السرعات الممكنة. سواء كنت تعمل عن بُعد ، أو تشاهد الأفلام ، أو تلعب عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN يوفر لك ما تريده. بالإضافة إلى ذلك ، مع التشفير العسكري من iSharkVPN وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك الاستمتاع بالخصوصية والأمان الكاملين عبر الإنترنت.



ولكن ماذا لو كنت تبحث أيضًا عن خدمة بريد إلكتروني آمنة؟ لا تنظر أبعد من ProtonMail. ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني آمنة توفر تشفيرًا شاملاً ، مما يضمن حماية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من أعين المتطفلين. يعتبر ProtonMail مثاليًا لأي شخص يقدر الخصوصية ويريد الحفاظ على خصوصية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به وأمانها.



يستخدم ProtonMail من قبل الصحفيين والنشطاء وأي شخص يريد حماية اتصالاته عبر الإنترنت من المراقبة والمتسللين. باستخدام ProtonMail ، يمكنك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني دون القلق بشأن من قد يقرأها.



لذا ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN توفر سرعات إنترنت فائقة السرعة وخدمة بريد إلكتروني آمنة تحمي خصوصيتك ، فلا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و ProtonMail. مع هاتين الخدمتين ، يمكنك الاستمتاع بالتصفح والاتصال عبر الإنترنت بسرعة وأمان وخصوصية ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك من يستخدم البروتونيل الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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