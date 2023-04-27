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أطلق العنان للإمكانيات الكاملة للإنترنت لديك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:16:28

تقديم تجربة الإنترنت المطلقة مع iSharkVPN Accelerator و Whoer IP Check



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وعدم القدرة على الوصول إلى بعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و Whoer IP Check.



يعد iSharkVPN Accelerator أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر سرعات فائقة ووصولاً سلسًا إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك. لا مزيد من الانتظار حتى يتم تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا أو تحميل الصفحات - يضمن iSharkVPN Accelerator تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أفضل تجربة تصفح ممكنة.



وباستخدام Whoer IP Check ، يمكنك التأكد من أن هويتك على الإنترنت محمية من أعين المتطفلين. يسمح لك Whoer IP Check برؤية المعلومات التي يتم تسريبها بالضبط من اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن لك البقاء مجهول الهوية وآمنًا أثناء التصفح عبر الإنترنت.



يوفر كل من iSharkVPN Accelerator و Whoer IP Check معًا تجربة الإنترنت المطلقة. سواء كنت تقوم ببث برنامجك التلفزيوني المفضل ، أو تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ، أو تجري معاملات عبر الإنترنت ، يمكنك أن تشعر بالراحة مع العلم أن اتصالك محسّن من أجل السرعة والأمان.



لا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق - قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator و Whoer IP Check اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك فحص whoer ip والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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