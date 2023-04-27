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التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Whoert

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Whoert

ishark blog article

2023-04-27 17:17:28
تقديم تجربة الإنترنت المطلقة مع iSharkVPN Accelerator و Whoert!

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت والوصول المقيد لبعض المواقع؟ هل تبحث عن حل يمكنه زيادة سرعة الإنترنت لديك ويمنحك وصولاً غير مقيد إلى الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و Whoert.

iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية تعمل على تحسين سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين إعدادات الشبكة الخاصة بك. فهو يقلل من زمن الوصول ويسرع من سرعة التصفح ، حتى تتمكن من تصفح الويب بسلاسة ودون انقطاع.

لكن هذا ليس كل شيء. iSharkVPN هي أيضًا خدمة VPN من الدرجة الأولى توفر لك خصوصية وأمانًا كاملين عبر الإنترنت. بفضل التشفير القوي وميزات الأمان المتقدمة ، تحافظ iSharkVPN على أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين.

وهنا يأتي دور Whoert. Whoert هي خدمة بروكسي تتيح لك الوصول إلى المحتوى والمواقع المقيدة جغرافيًا. باستخدام Whoert ، يمكنك تجاوز القيود والوصول إلى المحتوى الذي قد لا يكون متاحًا في منطقتك.

يوفر iSharkVPN Accelerator و Whoert معًا تجربة الإنترنت المطلقة. يمكنك الحصول على تصفح سريع وآمن ، والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا ، والخصوصية الكاملة والأمان عبر الإنترنت.

فما تنتظرون؟ جرب iSharkVPN Accelerator و Whoert اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت بشكل لم يسبق له مثيل. ابدأ بالاستمتاع بالحرية والأمان اللذين تستحقهما.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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