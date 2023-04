التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

2023-04-27 17:18:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى مسرع isharkVPN و whois my dns.



يعد isharkVPN Accelerator أداة قوية تعزز سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين اتصال الشبكة. إنه يزيل جميع الاختناقات التي تؤدي إلى إبطاء الإنترنت لديك ويضمن حصولك على أسرع سرعة ممكنة. هذا يعني أنه يمكنك دفق برامجك المفضلة وتنزيل ملفات كبيرة وتصفح الويب دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



بالإضافة إلى تحسين سرعة الإنترنت لديك ، فإن مسرع isharkVPN يحمي خصوصيتك على الإنترنت. يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص التطفل على أنشطتك عبر الإنترنت. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تستخدم شبكات Wi-Fi العامة ، لأنها غالبًا ما تكون غير آمنة وعرضة للمتسللين.



أداة أخرى مهمة لحماية خصوصيتك على الإنترنت هي whois my dns. تتيح لك هذه الأداة التحقق من إعدادات DNS (نظام اسم المجال) ومعرفة ما إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك يتتبع أنشطتك عبر الإنترنت. إذا وجدت أن مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يتتبع أنشطتك ، فيمكنك اتخاذ خطوات لحماية خصوصيتك ومنعهم من بيع معلوماتك إلى جهات خارجية.



باستخدام مسرع isharkVPN و whois my dns ، يمكنك تحسين سرعة الإنترنت لديك وحماية خصوصيتك على الإنترنت. هذه الأدوات القوية سهلة الاستخدام ويمكن تثبيتها على أي جهاز. فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN و whois my dns اليوم واستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وخصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whois my dns والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

