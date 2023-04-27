التدوين > حافظ على أمان مواقع الويب وإلغاء حظرها باستخدام iSharkVPN Accelerator

حافظ على أمان مواقع الويب وإلغاء حظرها باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:18:53

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة. قل وداعًا للتخزين المؤقت وانتظار تحميل الصفحات. تستخدم تقنيتنا بروتوكول VPN فريدًا يعمل على تحسين اتصالك لأقصى سرعة وكفاءة.



لكن السرعة ليست هي الفائدة الوحيدة من مسرع isharkVPN. تقوم VPN الخاصة بنا أيضًا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا. لا مزيد من القلق بشأن المتسللين أو خروقات البيانات - مع isharkVPN ، معلوماتك آمنة.



وإذا كنت قلقًا بشأن هويتك على الإنترنت ، فإن خدمتنا تتضمن أيضًا ميزة "whois my IP address". يتيح لك ذلك التحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بك قيد التتبع أو المراقبة. مع isharkVPN ، يمكنك التحكم في خصوصيتك على الإنترنت.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بأسرع اتصال إنترنت وأكثره أمانًا في السوق. نحن نضمن أنك لن تشعر بخيبة أمل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whois my ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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