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عزز أمانك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Whonix

ishark blog article

2023-04-27 17:19:30

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والخصوصية على الإنترنت للخطر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Whonix.



مسرع isharkVPN هو تقنية متطورة مصممة لتحسين سرعات الإنترنت لديك وتحسين تجربتك الشاملة عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث عالي الجودة وتنزيلات أسرع وألعاب أكثر سلاسة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزات الأمان المتقدمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين والتهديدات السيبرانية المحتملة.



لكن لماذا تتوقف عند السرعة والأمان فقط؟ أدخل Whonix - أداة إخفاء الهوية النهائية. Whonix هو نظام تشغيل مصمم خصيصًا لتحقيق أقصى قدر من إخفاء الهوية والخصوصية عبر الإنترنت. إنه يعمل على بنية فريدة من نوعين VM تفصل تمامًا أنشطتك عبر الإنترنت ، مما يضمن عدم إمكانية تتبع أو مراقبة أي تسربات أو آثار لنشاطك. باستخدام Whonix ، يمكنك تصفح الويب ودفق المحتوى والتواصل براحة بال تامة.



يوفر مُسرع isharkVPN و Whonix معًا حزمة لا تقبل المنافسة لأولئك الذين يبحثون عن سرعات إنترنت مثالية وأقصى قدر من الخصوصية. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير والتتبع عبر الإنترنت ، ومرحبًا بتجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا وأكثر أمانًا.



ابدأ اليوم واختبر أقصى درجات حرية الإنترنت مع مسرع isharkVPN و Whonix.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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