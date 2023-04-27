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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:19:44

هل تبحث عن مزود VPN لا يحمي خصوصيتك على الإنترنت فحسب ، بل يعزز أيضًا سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ أيضًا على إخفاء الهوية والأمان بشكل كامل. تعمل هذه التقنية المتطورة من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت لتقليل زمن الوصول وزيادة سرعات التنزيل والتحميل.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا مجموعة من الميزات المتقدمة لضمان سلامتك على الإنترنت. يتضمن ذلك التشفير من الدرجة العسكرية ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، والقدرة على تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المواقع المحجوبة.



وإذا كنت تتساءل من هو مزود خدمة الإنترنت الخاص بك وما هي البيانات التي قد يجمعونها عنك ، فإن iSharkVPN يقوم بتغطيتك. تتيح لك أداة "Whois my ISP" الخاصة بهم التحقق بسهولة من مزود خدمة الإنترنت الذي تستخدمه ومعرفة المزيد حول ممارسات جمع البيانات الخاصة بهم. بهذه الطريقة ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خصوصيتك على الإنترنت واتخاذ خطوات لحماية معلوماتك الشخصية.



فلماذا تنتظر؟ جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن من الدرجة الأولى. من خلال تطبيقهم سهل الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك الاستمتاع براحة البال مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت محمية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whois my isp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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