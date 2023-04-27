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قم بحماية هويتك على الإنترنت وتسريع الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:20:59

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب بناءً على موقعك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



لا تقوم هذه الأداة القوية فقط بتشفير اتصالك بالإنترنت لمزيد من الأمان ، ولكنها تعمل أيضًا على تسريع اتصالك بالإنترنت عن طريق تحسين إعدادات الشبكة. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط وأوقات التحميل البطيئة.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه iSharkVPN. مع ميزة "Whos my IP" الخاصة بهم ، يمكنك بسهولة التحقق من عنوان IP الخاص بك والموقع. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يسافرون بشكل متكرر أو يحتاجون إلى الوصول إلى محتوى خاص بمنطقة معينة.



ومع الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يتيح لك iSharkVPN تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى مواقع الويب والمحتوى من أي مكان.



لا تدع الإنترنت البطيء والوصول المقيد يعيقك. جرب مسرّع iSharkVPN مع "Whos my IP" اليوم واستمتع بحرية اتصال إنترنت آمن وسريع وغير مقيد.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام عنوان IP الخاص بي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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