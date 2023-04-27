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عزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Who's My DNS

ishark blog article

2023-04-27 17:21:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومشكلات التخزين المؤقت أثناء محاولة الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك أو خدمات البث؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجربة سلسة عبر الإنترنت. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن نقل بياناتك بسرعة وكفاءة.



لكن هذا ليس كل شيء. مع isharkVPN ، يمكنك أيضًا ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يحمي معلوماتك الحساسة من أعين المتطفلين والمتسللين.



وإذا كنت تتساءل من الذي يراقب استفسارات DNS الخاصة بك ، فإن isharkVPN قد قام بتغطيتك من خلال أداة "Who's My DNS" الخاصة بنا. تسمح لك هذه الأداة بالتحقق مما إذا كانت استعلامات DNS الخاصة بك تخضع للمراقبة من قبل موفر خدمة الإنترنت أو أي خدمة أخرى تابعة لجهة خارجية.



قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت ، واستمتع بسرعات الإنترنت الفائقة ، وراقب استفسارات DNS الخاصة بك باستخدام isharkVPN. جربه اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نظام أسماء النطاقات الخاص بي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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