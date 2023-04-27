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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:21:36

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى بعض المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات الإنترنت الفائقة والوصول إلى أي موقع ويب أو تطبيق ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن أنه يمكنك البث والتنزيل والتصفح بسرعات لم تكن تعتقد أنها ممكنة من قبل.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر مسرع isharkVPN أيضًا طبقة إضافية من الأمان والخصوصية من خلال ميزة Whose IP. تتيح لك هذه الميزة اختيار موقع عنوان IP الخاص بك ، وإخفاء موقعك الحقيقي والحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت.



لذلك إذا كنت تبحث عن VPN لا يعمل على تسريع الإنترنت فحسب ، بل يوفر أيضًا مزيدًا من الأمان والخصوصية ، فإن برنامج isharkVPN هو الخيار الأمثل لك. جربه اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع عنوان IP الذي يحافظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك IP الخاص بك ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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