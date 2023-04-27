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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و WHpas My IP

ishark blog article

2023-04-27 17:22:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ويتم تعقب عنوان IP الخاص بك عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN وميزة التسريع الخاصة به. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة لا تؤثر على أمنك على الإنترنت.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - تقدم isharkVPN أيضًا ميزة "whpas my IP" ، مما يسمح لك بإخفاء عنوان IP الخاص بك وتصفح الويب بشكل مجهول. قل وداعًا للإعلانات المستهدفة والمتسللين المزعجين الذين يحاولون سرقة معلوماتك الشخصية.



من خلال واجهة isharkVPN البسيطة وسهلة الاستخدام ، يمكنك الاتصال بالخوادم في جميع أنحاء العالم والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا بسهولة. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو الوصول إلى ملفات مهمة ، فإن isharkVPN يغطيك.



بالإضافة إلى ذلك ، مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، يمكنك الوثوق في isharkVPN لتقديم خدمة وحماية من الدرجة الأولى.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والتتبع عبر الإنترنت يعيقك بعد الآن. جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك whpas ip الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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