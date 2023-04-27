التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:22:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تسمح تقنيتنا المتقدمة بسرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى أي موقع ويب تريده.



ولكن انتظر هناك المزيد. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا إخفاء عنوان IP الخاص بك وحماية هويتك على الإنترنت. لا مزيد من القلق بشأن المتسللين أو التطفل. وبالحديث عن عناوين IP ، هل تساءلت يومًا "ما هو عنوان IP الخاص بي؟" حسنًا ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك بسهولة التحقق من عنوان IP الخاص بك وتعديله لمزيد من الأمان والراحة.



لذا قل وداعًا لإبطاء الإنترنت والوصول المقيد ، ومرحبًا بمسرع isharkVPN. جربه اليوم واستمتع بحرية وأمان خدمة VPN متقدمة حقًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN