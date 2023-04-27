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أطلق العنان لسرعات إنترنت فائقة السرعة مع مسرع iSharkVPN وتشفير Whisper

ishark blog article

2023-04-27 17:22:43

هل تبحث عن طريقة لتصفح الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator and Whper!



IsharkVPN Accelerator هو أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على سرعات تصفح أسرع. من خلال تقليل زمن الوصول وتحسين معدلات نقل البيانات ، يضمن isharkVPN Accelerator أنه يمكنك الوصول إلى مواقع الويب وتدفق المحتوى بسرعة ودون انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - يساعد isharkVPN Accelerator أيضًا في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت من خلال تشفير اتصالك بالإنترنت. من خلال إخفاء عنوان IP الخاص بك وتشفير بياناتك ، يحافظ isharkVPN Accelerator على أمان نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين.



ومع إضافة Whper ، أداة الخصوصية المطلقة ، يمكنك نقل أمانك إلى المستوى التالي. Whper هو امتداد متصفح يحظر الإعلانات وأجهزة التتبع والبرامج الضارة ، مما يمنحك تجربة تصفح أنظف وأكثر أمانًا.



يوفر كل من isharkVPN Accelerator و Whper معًا أمانًا وسرعة لا مثيل لهما لجميع أنشطتك على الإنترنت. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو تصفح الوسائط الاجتماعية أو التحقق من بريدك الإلكتروني ، يمكنك القيام بذلك بثقة وسهولة.



فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN Accelerator و Whper اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والسرعة على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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