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التدوين > ابق مجهولاً على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ابق مجهولاً على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:24:12
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات البطيئة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتطورة ، نضمن لك سرعات فائقة وتجربة إنترنت سلسة.

لكن ماذا عن الخصوصية؟ كن مطمئنًا أنه مع isharkVPN ، يكون نشاطك على الإنترنت مجهول الهوية تمامًا. لا أحد ، ولا حتى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك ، يمكنه تتبع عادات التصفح أو المعلومات الشخصية.

عند الحديث عن المعلومات الشخصية ، هل تساءلت يومًا "ما هو عنوان IP الخاص بي؟" عنوان IP الخاص بك هو معرف فريد يتم تعيينه لجهازك والذي يسمح لمواقع الويب بتتبع موقعك ، من بين أشياء أخرى. ولكن مع isharkVPN ، يتم إخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يضمن خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت.

لا تقبل بطء الإنترنت والخصوصية المخترقة. قم بالتبديل إلى isharkVPN واختبر الحرية والسرعة التي تستحقها. اشترك اليوم واستفد من عرضنا الترويجي لفترة محدودة للمستخدمين الجدد.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك معرفة عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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