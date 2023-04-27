التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:24:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى مواقع الويب المفضلة لديك أو الخدمات عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع عرض نطاق ترددي غير محدود ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب والخدمات المفضلة لديك ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء - مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الاستمتاع بأمان وخصوصية محسّنين باستخدام تقنية تشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات لحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين.



وإذا احتجت في أي وقت إلى معرفة عنوان IP الخاص بك لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو لأغراض الأمان ، فما عليك سوى زيارة whtismyip والحصول على إجابتك في ثوانٍ.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات سرعة الإنترنت والأمان والحرية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك البحث والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN