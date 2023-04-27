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اتصال إنترنت آمن وسريع مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 17:24:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ هل سبق لك أن شعرت بالإحباط من محاولة بث برنامجك أو فيلمك المفضل ، ولكنك واجهت مقاطعات مستمرة؟



قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالبث بسرعة البرق باستخدام مسرع iSharkVPN. تتيح لك هذه التقنية المتطورة زيادة سرعة اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن لك إمكانية بث المحتوى المفضل لديك دون أي انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع iSharkVPN أيضًا ميزات أمان متقدمة للحفاظ على أمانك على الإنترنت. مع التشفير من الدرجة العسكرية والقدرة على إخفاء عنوان IP الخاص بك ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية محمية.



وإذا كنت تتساءل "ما هو DNS الخاص بي؟" ، فإن برنامج تسريع iSharkVPN يغطيك. من خلال حماية تسرب DNS الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أن مزود خدمة الإنترنت الخاص بك لن يكون قادرًا على تتبع نشاطك عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر سرعات الإنترنت الفائقة وميزات الأمان المتقدمة التي ستبقيك آمنًا على الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت والمقاطعات ومرحبًا بالبث السلس باستخدام مسرع iSharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نظام أسماء النطاقات الخاص بي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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