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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN وحماية خصوصيتك

ishark blog article

2023-04-27 17:25:11

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود لبعض المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة دون قيود. تضمن لك تقنيتنا الحديثة أنه يمكنك تصفح الإنترنت ودفق محتوى الفيديو بسلاسة ، دون أي تخزين مؤقت أو تأخير.



إحدى الميزات الفريدة لـ isharkVPN Accelerator هي القدرة على تغيير عنوان IP الخاص بك. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات التي قد تكون مقيدة في بلدك أو منطقتك. قلق بشأن الخصوصية؟ لا تكن. تضمن خدمة VPN الخاصة بنا أن يكون نشاطك عبر الإنترنت مجهول الهوية وآمن تمامًا.



أتساءل ما هو عنوان IP الحالي الخاص بك؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة "What My IP" على موقعنا الإلكتروني. ما عليك سوى النقر فوق الزر وسيتم عرض عنوان IP الخاص بك ، مما يتيح لك التحقق مما إذا كان VPN الخاص بك يعمل بشكل صحيح.



بالإضافة إلى تقنيتنا الاستثنائية ، تقدم isharkVPN خيارات أسعار تنافسية للغاية. تبدأ خططنا من 2.99 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا ، مما يجعلنا إحدى خدمات VPN الأكثر تكلفة في السوق.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد إلى المحتوى عبر الإنترنت. قم بالتبديل إلى isharkVPN Accelerator وجرب مزايا السرعات الفائقة ، والوصول غير المحدود ، والخصوصية والأمان الكاملين. اشترك اليوم واستفد من الإصدار التجريبي المجاني لمدة 7 أيام.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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