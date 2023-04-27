التدوين > ابق آمنًا عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN - قل وداعًا لتنبيهات الأمان المهمة من Google

ابق آمنًا عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN - قل وداعًا لتنبيهات الأمان المهمة من Google

ishark blog article

2023-04-27 17:26:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع أو التطبيقات؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا تجاوز الرقابة على الإنترنت ، وحماية خصوصيتك على الإنترنت ، والوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم.



ولكن لماذا تتلقى تنبيهات أمنية مهمة من Google؟ قد تكمن الإجابة في حقيقة أنه بدون VPN ، يكون اتصالك بالإنترنت غير مشفر وعرضة للهجمات السيبرانية. يمكن للقراصنة بسهولة اعتراض بياناتك وسرقة المعلومات الشخصية مثل كلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان. باستخدام iSharkVPN ، يتم تشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يزيد من صعوبة وصول المتسللين إلى بياناتك.



بالإضافة إلى مزايا الأمان ، تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين سرعة الإنترنت لديك ، مما يجعلها مثالية للبث أو الألعاب أو تنزيل الملفات الكبيرة. مع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن للإنترنت دون المساس بخصوصيتك.



فلماذا ترضى باتصال إنترنت بطيء وغير آمن؟ انضم إلى الآلاف من العملاء الراضين الذين قاموا بالتبديل إلى iSharkVPN Accelerator. قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة من خلال خدمة VPN الخاصة بنا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتلقى تنبيهًا أمنيًا مهمًا من Google ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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