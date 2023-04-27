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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:26:56

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وفقدان الحزم على اتصال إيثرنت الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم تقنية التسريع لدينا لتحسين اتصالك بالإنترنت ، وتقليل فقد الحزمة وتحسين السرعة والأداء بشكل عام. مع isharkVPN ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة ، حتى في أوقات ذروة الاستخدام.



لكن لماذا أتعرض لفقدان الحزم مع إيثرنت ، قد تسأل؟ هناك عدة أسباب لحدوث ذلك ، مثل ازدحام الشبكة أو المعدات القديمة أو التداخل من الأجهزة الأخرى. ومع ذلك ، مع تقنية تسريع isharkVPN ، أصبحت هذه المشكلات من الماضي.



لذا ، سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة ، أو اللعب عبر الإنترنت ، أو مجرد تصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN يقوم بتغطيتك. قل وداعًا لحالات تباطؤ الإنترنت المحبطة ومرحبًا بالاتصال السلس باستخدام isharkVPN. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتعرض لفقدان الحزمة مع إيثرنت ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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