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قم بحماية خصوصيتك وتقليل المكالمات غير المرغوب فيها باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:27:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تساعد تقنيتنا المتطورة على تسريع الإنترنت لديك ، مما يسمح لك بالتصفح والبث بسرعات فائقة.



لكن هذا ليس كل ما يمكن أن يفعله مسرع isharkVPN من أجلك. هل تتلقى فجأة تدفقًا من المكالمات غير المرغوب فيها؟ لست وحدك - فقد أبلغ العديد من الأشخاص عن زيادة في مكالمات البريد العشوائي خلال الأشهر القليلة الماضية. ولكن لماذا يحدث هذا؟



إحدى النظريات هي أن المحتالين يستغلون الوباء ، ويستخدمونه كوسيلة للتغلب على مخاوف الناس وقلقهم. مع بقاء المزيد من الأشخاص في المنزل والاعتماد على هواتفهم للتواصل ، يتمتع المحتالون بمزيد من الفرص للوصول إلى أهدافهم.



ولكن مع مسرع isharkVPN ، يمكنك اتخاذ خطوات لحماية نفسك من هذه المكالمات غير المرغوب فيها. تتضمن خدمتنا مانع الإعلانات المدمج وميزات مكافحة التتبع ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل عدد مكالمات البريد العشوائي التي تتلقاها.



بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم مسرع isharkVPN تقنية تشفير متقدمة للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا. هذا يعني أن المحتالين وغيرهم من الجهات الخبيثة لن يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتك الشخصية ، مما يقلل بشكل أكبر من مخاطر مكالمات البريد العشوائي وأنواع الاحتيال الأخرى.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وأمان محسن ومكالمات بريد عشوائي مخفضة. إنه الحل النهائي لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربته عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتلقى المزيد من مكالمات البريد العشوائي ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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