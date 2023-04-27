التدوين > تخلص من بحث Marquis باستخدام iSharkVPN Accelerator

تخلص من بحث Marquis باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:27:10

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح بتنزيلات أسرع وبث أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن خدمة VPN الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.



قد تسأل لماذا أحصل على ماركيز البحث؟ بحث ماركيز هو نوع من متصفح الخاطفين الذي يمكن أن يحدث عند تنزيل البرامج أو الإضافات. ومع ذلك ، مع isharkVPN ، يتم تشفير وحماية نشاطك عبر الإنترنت ، مما يعني أنك لن تقلق بشأن التغييرات غير المرغوب فيها في المتصفح أو الإعلانات الغازية.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمخاوف الأمنية عبر الإنترنت تعيقك بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أحصل على علامة بحث ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN