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احم نفسك من المكالمات غير المرغوب فيها باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 17:27:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين سرعة الإنترنت بنسبة تصل إلى 300٪ ، مما يجعل البث والتصفح في غاية السهولة. بالإضافة إلى ذلك ، يحافظ التشفير العسكري لدينا على أمان بياناتك من أعين المتطفلين.



ولكن ماذا عن تلك المكالمات المزعجة المزعجة؟ يبدو أنها تزداد سوءًا كل أسبوع. حسنًا ، مع isharkVPN ، يمكنك حظر هؤلاء المتصلين المزعجين من خلال ميزة حظر المكالمات المدمجة. ما عليك سوى إضافة الأرقام التي تريد حظرها ولا تتضايق منها مرة أخرى.



فلماذا ترضى بالأداء المتوسط والخصوصية بينما يمكنك الحصول على الأفضل؟ احصل على مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتلقى الكثير من مكالمات البريد العشوائي هذا الأسبوع ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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