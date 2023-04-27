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احم نفسك من المكالمات الآلية مع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 17:27:55

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء محاولة بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتقدمة ، نقوم بتحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات فائقة وبث مباشر دون انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - توفر خدمة VPN الخاصة بنا أيضًا حماية من الدرجة الأولى وحماية الخصوصية ، مما يضمن الحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. قل وداعًا لقلق المتسللين ومجرمي الإنترنت من سرقة معلوماتك الشخصية.



ولكن ماذا عن المكالمات الآلية المزعجة التي يبدو أنها في ازدياد؟ باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك حظر المكالمات غير المرغوب فيها وحتى تحديد المتصلين المحتملين غير المرغوب فيهم والإبلاغ عنهم. ستتمكن من استعادة خط الهاتف الخاص بك وتجنب تلك الانقطاعات المزعجة مرة واحدة وإلى الأبد.



لا تقبل بطء الإنترنت والمكالمات المتطفلة. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في السرعة والأمان والراحة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أحصل على الكثير من المكالمات الآلية ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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