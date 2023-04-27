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حماية خصوصيتك وإيقاف المكالمات غير المرغوب فيها مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-27 17:29:10

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت الطويلة؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! لا تزيد تقنيتنا الفريدة من سرعات الإنترنت لديك فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين تجربتك الشاملة عبر الإنترنت.



لكنها ليست سرعات الإنترنت البطيئة فقط هي التي يمكن أن تكون محبطة. إذا كنت مثل العديد من الأشخاص ، فقد تتلقى عددًا هائلاً من مكالمات البريد العشوائي. هذه المكالمات ليست مزعجة فحسب ، بل يمكن أن تكون خطيرة أيضًا إذا كانت جزءًا من عملية احتيال.



فلماذا تتلقى الكثير من المكالمات غير المرغوب فيها؟ لسوء الحظ ، هناك أسباب متنوعة. أحد الأسباب الشائعة هو أن رقم هاتفك ربما تم بيعه لشركات التسويق عبر الهاتف. سبب آخر هو أن المحتالين يستخدمون أنظمة آلية لإجراء آلاف المكالمات يوميًا ، على أمل أن يفاجئوا بشخص ما على حين غرة.



لحسن الحظ ، يمكن أن يساعد isharkVPN Accelerator في هذه المشكلة أيضًا. تقدم خدمة VPN الخاصة بنا ميزة تسمى "تصفية المكالمات" ، والتي تتيح لك حظر المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها. باستخدام هذه الميزة ، يمكنك بسهولة تحديد المكالمات غير المرغوب فيها ومنعها من مقاطعة يومك.



بالإضافة إلى ميزة تصفية المكالمات ، يوفر isharkVPN Accelerator أيضًا حماية فائقة للأمان والخصوصية. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير جميع أنشطتك عبر الإنترنت ، مما يضمن بقاء معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



فلماذا تستمر المعاناة من بطء سرعة الإنترنت ومكالمات البريد العشوائي؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتلقى الكثير من المكالمات غير المرغوب فيها ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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