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احم نفسك من المكالمات غير المرغوب فيها باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 17:29:18

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التأخر المحبطة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتدفق سلس ، كل ذلك مع الحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN. تشمل خدمتنا أيضًا الحماية من المكالمات غير المرغوب فيها غير المرغوب فيها. هل تساءلت يومًا لماذا يبدو أنك تتلقى دفقًا لا نهائيًا من مكالمات البريد العشوائي ، على الرغم من أنك لم تعط رقم هاتفك مطلقًا؟ تكمن الإجابة في الطريقة التي يتم بها جمع معلوماتك ومشاركتها عبر الإنترنت.



تتطلب العديد من مواقع الويب والتطبيقات اليوم من المستخدمين تقديم أرقام هواتفهم من أجل إنشاء حساب أو الوصول إلى ميزات معينة. على الرغم من أن هذا قد يبدو غير ضار في البداية ، إلا أن هذه الشركات غالبًا ما تبيع معلوماتك إلى جهات تسويق خارجية ، والتي يستخدمونها لاستهدافك بمكالمات ونصوص غير مرغوب فيها.



مع حماية المكالمات غير المرغوب فيها من isharkVPN ، يمكنك أخيرًا استعادة هاتفك من هذه الانقطاعات غير المرغوب فيها. تحظر خدمتنا المكالمات الواردة من أرقام البريد العشوائي المعروفة ، وكذلك تلك التي تم الإبلاغ عنها من قبل مجتمع المستخدمين لدينا. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تقنية VPN الخاصة بنا ، يمكنك الحفاظ على خصوصية رقم هاتفك ومعلوماتك الشخصية ، مما يضمن عدم بيع بياناتك أو مشاركتها دون موافقتك.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم وتحكم في تجربتك على الإنترنت. مع السرعات الفائقة والحماية الموثوقة ضد مكالمات البريد العشوائي ، سوف تتساءل كيف عشت بدونها من قبل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا أتلقى مكالمات غير مرغوب فيها ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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