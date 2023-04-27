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لماذا يجعل iSharkVPN Accelerator أجهزة Android أفضل من أجهزة iPhone في عام 2021

ishark blog article

2023-04-27 17:29:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت على جهاز Android الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. يستخدم هذا التطبيق تقنية متقدمة لتحسين سرعة الإنترنت لديك وتحسين تجربتك الإجمالية عبر الإنترنت.



ولكن لماذا تختار جهاز Android على iPhone في عام 2021؟ أولاً وقبل كل شيء ، تقدم أجهزة Android مجموعة واسعة من الخيارات بأسعار متفاوتة. هذا يعني أنه يمكنك العثور على الجهاز المثالي الذي يناسب ميزانيتك واحتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك ، عادةً ما تكون أجهزة Android أكثر قابلية للتخصيص من أجهزة iPhone ، مما يسمح لك بتخصيص جهازك وفقًا لتفضيلاتك المحددة.



ميزة أخرى لأجهزة Android هي توافقها مع مجموعة واسعة من التطبيقات ، بما في ذلك مسرع isharkVPN. تم تصميم هذا التطبيق خصيصًا لأجهزة Android ، مما يعني أنه يمكنك الاستفادة الكاملة من ميزاته وفوائده.



فلماذا تعاني من بطء سرعات الإنترنت على جهاز iPhone الخاص بك بينما يمكنك الاستمتاع بالتصفح عالي السرعة باستخدام مسرع isharkVPN على جهاز Android الخاص بك؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم وانتقل إلى Android.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تجعل android أفضل من iphone 2021 ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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