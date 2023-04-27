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أطلق العنان للترفيه الرياضي مع iSharkVPN Accelerator: لماذا يتم تعتيم الأحداث على ESPN؟

ishark blog article

2023-04-27 17:30:10

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ولكن لماذا يتم حجب الأحداث على ESPN في المقام الأول؟ كل ذلك يعود إلى اتفاقيات الترخيص بين ESPN والبطولات الرياضية. من أجل حماية الأسواق المحلية والتأكد من أن المشجعين يحضرون الألعاب شخصيًا ، يتم حجب بعض الألعاب في مناطق معينة.



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