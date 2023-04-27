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حافظ على سلامتك وأمانك مع مسرع IsharkVPN

ishark blog article

2023-04-27 17:31:24

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التحميل الطويلة بشكل محبط؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تضمن تقنيتنا الحديثة سرعات اتصال فائقة ، مما يسمح لك بالتصفح والدفق والتنزيل بسهولة.



ولكن هذا ليس كل شيء - هل لاحظت أن عمليات البحث الخاصة بك يتم إجراؤها بشكل افتراضي على Yahoo بدلاً من محرك البحث المفضل لديك؟ قد يكون هذا بسبب قيام مزود خدمة الإنترنت (ISP) بإعادة توجيه حركة المرور الخاصة بك لأسباب مختلفة. ومع ذلك ، مع iSharkVPN ، يتم تشفير حركة المرور الخاصة بك وتوجيهها عبر خوادمنا ، مما يمنع أي تدخل من مزود خدمة الإنترنت ويضمن أن تظل عمليات البحث الخاصة بك خاصة وآمنة.



لا تقبل السرعات البطيئة والخصوصية المخترقة. اختر برنامج تسريع iSharkVPN واختبر مزايا اتصال الإنترنت السريع والآمن. جرب خدمتنا الخالية من المخاطر مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اشترك اليوم وانضم إلى الآلاف من العملاء الراضين الذين قاموا بالفعل بالتبديل إلى iSharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك لماذا تذهب عمليات البحث الخاصة بي إلى yahoo ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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